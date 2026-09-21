Aeronave de la NASA investiga la atmósfera en Panamá

Una aeronave de investigación de gran altitud de la NASA opera en Panamá, desde el 24 agosto hasta el 23 de septiembre como parte de una misión de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), en colaboración con la NASA, para estudiar una región clave de la atmósfera terrestre.

La aeronave WB-57 de la NASA se encuentra en el istmo exclusivamente para realizar investigaciones científicas de la atmósfera, como parte de la misión de Procesos, Balance y Efectos Radiactivos de los Aerosoles Estratosféricos (SABRE, por sus siglas en inglés). El Centro Espacial Johnson de la NASA es propietario y operador de la aeronave, que transporta más de 17 instrumentos científicos para medir aerosoles, gases atmosféricos, ozono, vapor de agua y condiciones meteorológicas.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, señaló que “uno de los principales objetivos de la misión científica es contar con mejores datos atmosféricos ya que esto significa disponer de mejor información para los científicos estadounidenses; mejores modelos para comprender el clima y una mayor ventaja científica para Estados Unidos”.

Igualmente, subrayó que “la ubicación única de Panamá permite a los investigadores estadounidenses recopilar datos que serían difíciles de obtener en cualquier otro lugar del mundo”.

Afirmó: “Gracias al presidente Trump, Estados Unidos lidera al mundo en ciencia e innovación, y misiones como SABRE demuestran cómo nuestro liderazgo es una fuerza para el bien en el mundo”.