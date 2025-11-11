Aeronave de Copa Airlines realizó aterrizaje de emergencia en Colombia sin dejar heridos, según Autoridad Aeronáutica Civil

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó a través de un comunicado que en la mañana del lunes, 10 de noviembre de 2025, la aeronave Copa Airlines vuelo CM196, que cubría la ruta Ciudad de Panamá -Nassau (Bahamas), declaró una emergencia tras reportar fallas en el motor número 2, procediendo a un aterrizaje en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, Colombia.

Detallaron que, “el aterrizaje se realizó de manera segura a las 9:45 a.m., con 107 personas a bordo, sin que se registraran heridos ni afectaciones personales”.

“La AAC, en cumplimiento de sus funciones de supervisión y seguridad de la aviación civil, está recabando la información pertinente para determinar las causas del suceso y tomar las acciones que correspondan”, agregaron.