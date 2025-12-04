Aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspenden vuelos a Venezuela por dos días

Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron vuelos hacia y desde Venezuela por dos días, sumándose a otras ocho compañías que cancelaron vuelos ante una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe que justifica en la lucha antinarcóticos. Caracas sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Esto provocó que aerolíneas internacionales suspendieran operaciones temporalmente. El gobierno venezolano les revocó luego las concesiones al acusarlas de terrorismo.

Copa Airlines y Wingo informaron mediante comunicados que "debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves" reportadas por sus pilotos tomaron "la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025".

"Nos mantenemos evaluando la situación y compartiremos nueva información en las próximas 24 horas", indicaron.

Las primeras aerolíneas en suspender operaciones con Venezuela fueron la española Iberia, Air Europa, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

Más temprano, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo que "las operaciones aéreas están funcionando, Venezuela ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo, no hay fuerza capaz que le quite la soberanía al pueblo y al gobierno de Venezuela sobre su territorio".

"Aerolíneas venezolanas, aerolíneas colombianas, aerolíneas panameñas, siguen volando de manera normal", señaló Gil al recibir un avión desde Estados Unidos con venezolanos deportados desde ese país.