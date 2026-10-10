ACP anuncia horario de los centros de visitantes para mañana domingo

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció nuevas disposiciones sobre horarios en los centros de Visitantes del Canal de Panamá para mañana, domingo 11 de octubre, luego de registrarse un sismo el pasado 9 de octubre en el país y sus posteriores réplicas.

Los centros en los sectores de Agua Clara y Gatún, reabren en su horario habitual, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que el de Miraflores permanecerá cerrado mientras concluyan las inspecciones. La fecha de su reapertura se informarán oportunamente, indicó la ACP en un comunicado.

La entidad señaló que todos los que adquirieron boletos para Miraflores, podrán usarlos en una nueva fecha o solicitar el reembolso del costo de la entrada.