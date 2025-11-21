ACP advierte sobre vertidos preventivos por niveles máximos de embalses

Los lagos Gatún y Alhajuela están cerca de alcanzar sus niveles máximos operativos, por lo que la Autoridad del Canal de Panamá iniciará el vertido preventivo de estos embalses.

La ACP informó que este jueves 20 de noviembre, a la 1:00 p.m., en el lago Alhajuela registró 251.85 pies (76.77 metros) y el lago Gatún 88.59 pies (27.01 metros).

Por ello, se realizarán vertidos preventivos en las represas de Gatún y Madden, y reitera el llamado a los residentes en áreas aledañas y al público en general para que tomen precauciones y estén atentos al sonido de las sirenas, que indican un vertido inminente.

Se recomienda que, en estos casos, salgan del río o cuerpos de agua de forma inmediata y se alejen hacia zonas altas fuera de las planicies de inundación.