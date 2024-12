Acceso a la salud, queja recurrente

Las quejan por falta de acceso a la salud y justicia de paz son las más recurrentes en la Defensoría del Pueblo, afirmó el Ombudsman Eduardo Leblanc. La vulneración al derecho a la salud registra 377 denuncias (del 1 de enero al 31 de octubre) y le sigue el derecho al debido proceso con 320 quejas, según datos de la entidad. “Por eso el llamado a la aprobación de la Ley del Seguro Social. Todos tenemos que hacer un sacrificio porque nosotros vemos la largas filas para atención, la escasez de medicinas y la ausencia de profesionales en las provincias”, expresó el Defensor. “Muchas de las quejas las resolvemos con atenciones directas, por lo que hacemos un llamado a políticas publicas claras a no esperar que vaya la Defensoría, ojalá que en algún momento la entidad no tenga que existir porque no hay violaciones de Derechos Humanos”, añadió Leblanc.

Por otro lado, expresó su preocupación por los embarazos en adolescentes. “Ha aumentado la cantidad de niñas embarazadas, hacemos un llamado al Meduca a poner en práctica las guías de educación sexual. Más de 4,000 adolescentes entre 15 y 17 años han sido madres del año pasado a la fecha.