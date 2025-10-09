$!A 90 años, la Universidad de Panamá mira sus desafíos

La Universidad de Panamá (UP) cumple 90 años de existencia, marcada por una trayectoria de expansión académica, compromiso social y una serie de desafíos de gobernanza en los que sus autoridades han sido protagonistas.

José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, señaló que “nuestro mayor reto es seguir dando un servicio con un presupuesto que no es acorde con la realidad y que necesitamos para seguir avanzando en lo científico y técnico. Debido a la estrechez de los espacios e instalaciones, muchos estudiantes no pueden ingresar a las carreras”.

Rusia González, directora de Tecnología Educativa de la UP, considera que la Inteligencia Artificial (IA) podría desempeñar un papel crucial en este proceso de transformación. “La integración de la IA en las universidades locales puede ser la clave para enfrentar desafíos como la conectividad, la formación docente o la retención estudiantil”, afirmó González.

Por su parte, el rector Eduardo Flores destacó que este aniversario no solo es una celebración, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de la institución.

“Celebrar 90 años es reconocer nuestra historia, pero también mirar con responsabilidad los desafíos del presente. Hoy enfrentamos limitaciones presupuestarias, infraestructura que debe ser modernizada y un contexto global en el que la educación debe adaptarse a nuevas realidades tecnológicas y sociales. Estos son nuestros desafíos y problemas”, expresó.