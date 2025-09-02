Lo mejor para editar fotos y videos con IA

Lo mejor para editar fotos y videos con IA
Gemini 2.5 Flash Image: También conocida como Nano Banana. Google ha lanzado esta herramienta de edición de fotos con IA que permite realizar ajustes avanzados de manera sencilla. Su característica principal es la capacidad de aplicar cambios sucesivos en capas, lo que permite al usuario perfeccionar su diseño sin perder los resultados anteriores. Es ideal para la restauración de fotos antiguas, la fusión de imágenes y más.
Luminar Neo: Cuenta con nuevas funciones de IA para ajustes de color, reemplazo de cielos y mejora de retratos.
CapCut: No es solo para videos, incluye opciones de mejora de fotos y creación de voces con IA. Es una opción muy popular y de fácil uso, especial para reels.
DaVinci Resolve: Combina edición, corrección de color, efectos visuales, gráficos en movimiento y posproducción de audio. Tiene versión gratuita.
ChatGPT: La principal novedad es la integración de capacidades de edición de imágenes de forma nativa. Puedes subir fotos y pedir que las modifique.
Zulema Emanuel

Las herramientas de inteligencia artificial para la edición de fotos y videos han evolucionado de manera impresionante, y este año han aparecido o se han consolidado varias opciones muy potentes, según expertos en tecnología.

Una de ellas es Gemini 2.5 Flash Image o Nano Banana, que tiene menos de un mes de estar disponible para el uso del público. Los creadores digitales Julián Iozzo, de Panamá Extrema y Nathz Guardia, de ponteGEEK, coinciden en que es uno de los mejores programas que permite editar fotos con simples instrucciones de texto y resultados muy realistas. Ideal para fusionar imágenes.

Nathz Guardia recomienda crear el prompt (guía o instrucción) con ChatGPT para que las herramientas trabajen mejor.
Tags:
inteligencia artificial
|
fotos
|
Videos
|
