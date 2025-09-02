$!Lo mejor para editar fotos y videos con IA

Las herramientas de inteligencia artificial para la edición de fotos y videos han evolucionado de manera impresionante, y este año han aparecido o se han consolidado varias opciones muy potentes, según expertos en tecnología.

Una de ellas es Gemini 2.5 Flash Image o Nano Banana, que tiene menos de un mes de estar disponible para el uso del público. Los creadores digitales Julián Iozzo, de Panamá Extrema y Nathz Guardia, de ponteGEEK, coinciden en que es uno de los mejores programas que permite editar fotos con simples instrucciones de texto y resultados muy realistas. Ideal para fusionar imágenes.