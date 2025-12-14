Zelenski ratifica su predisposición al diálogo para un alto el fuego

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reafirmó su predisposición al diálogo de cara a las conversaciones con europeos y estadounidenses previstas para el domingo y el lunes en Berlín que buscan una solución diplomática a la guerra en Ucrania.

"La cumbre en Berlín es importante", declaró Zelenski durante una conferencia de prensa en línea, especificando que las conversaciones estaban previstas en la capital alemana "hoy y mañana".

Añadió que aún no ha recibido respuesta de Estados Unidos a la última versión del plan de propuestas para poner fin al conflicto, modificado esta semana por Kiev y sus aliados europeos y posteriormente enviado a Washington.

Zelenski reiteró que Kiev quiere garantías de seguridad de sus aliados europeos y de Washington para disuadir a Rusia de atacarlo de nuevo en caso de un alto el fuego.

"Estamos considerando un plan marco de 20 puntos, que culmina en un alto el fuego (...) queremos asegurarnos de que no se repita la guerra", declaró.

Especificó que las "discusiones bilaterales de seguridad" están considerando actualmente un mecanismo inspirado en el Artículo 5 de la OTAN (que prevé la protección mutua de los Estados miembros, NDLR), sin la adhesión formal de Ucrania a la Alianza Atlántica.