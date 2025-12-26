Zelenski anuncia que se reunirá con Trump próximamente

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este viernes que se reunirá próximamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto con Rusia.

"Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo", indicó Zelenski en sus redes sociales.

El anuncio se produce después de que la última ronda de negociaciones entre los equipos de Washington y Kiev diera como resultado un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra, que se envió a Moscú para que dé su opinión.

La nueva versión de la propuesta auspiciada por Trump prevé congelar el frente y eliminar el requisito de que Ucrania renuncie oficialmente a integrar la OTAN, según avanzó Zelenski a la prensa esta semana.

Sin embargo, es poco probable que Moscú abandone sus estrictas exigencias territoriales, incluida la de que Ucrania se retire por completo de la región oriental del Donbás.

Igualmente, Rusia ha reiterado que las ambiciones atlantistas de Ucrania son una línea roja.

Rusia ha dicho que está "formulando su posición" y se negó a comentar los detalles del último plan.

El jueves, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo que los avances para poner fin al conflicto eran "lentos pero constantes".