Una explosión en un gasoducto sirio afecta tres centrales eléctricas

Una explosión a última hora del miércoles en un gasoducto cerca de Damasco, la capital de Siria, provocó un incendio de grandes proporciones y dejó fuera de servicio a tres centrales eléctricas, informaron las autoridades.

Esto ocurrió dos días después de que otro estallido causado por un acto de sabotaje afectara a un gasoducto en el este del país.

La agencia oficial de noticias SANA fue la primera en informar sobre la explosión del miércoles, al indicar que "se escuchó una detonación en Guta Oriental, cerca de Damasco".

Una fuente del gobierno dijo a la AFP que se trató de una "explosión en un gasoducto cerca de la central eléctrica de Tishrin" que provocó un "enorme incendio".

Esa instalación térmica está ubicada a unos 36 kilómetros al sureste de Damasco.

La explosión dejó fuera de servicio tres centrales eléctricas, informó la Compañía Siria de Electricidad en un comunicado.

"El cierre de estas centrales provocará una disminución en la cantidad de electricidad producida y un aumento temporal en las horas de racionamiento", señaló.

Abdelhamid Sallat, director del departamento de medios del Ministerio de Energía, aseguró que los efectos de la explosión ya no se limitaban al sector eléctrico, sino que se habían "extendido a las estaciones de bombeo y purificación de agua potable".

Las explosiones se producen en un momento de crecientes protestas por el aumento de los precios del combustible, que las autoridades atribuyen a la guerra regional con Irán.

La producción de petróleo, gas y electricidad de Siria se ha visto gravemente afectada por la guerra civil que asoló el país entre 2011 y 2024.