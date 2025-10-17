Un tribunal de apelaciones confirma la suspensión del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Un tribunal federal de apelaciones confirmó el jueves la suspensión del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago y sus alrededores, rechazando una solicitud del gobierno de Donald Trump.

Los tres jueces del tribunal de apelaciones dictaminaron que la administración Trump no había demostrado que las condiciones en la ciudad de Illinois, la tercera más grande de Estados Unidos, justificaran el despliegue de tropas.

"Incluso después de haber considerado con gran deferencia la evaluación de las circunstancias por parte del presidente, no vemos pruebas suficientes de una rebelión o peligro de rebelión en Illinois", declaró.

"Las acciones enérgicas, sostenidas y ocasionalmente violentas de los manifestantes en protesta contra las políticas y acciones migratorias del gobierno federal no dan lugar a un peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno", precisó el tribunal.

El gobierno "sigue teniendo prohibido desplegar la Guardia Nacional en Illinois", concluyó.

Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda para bloquear el despliegue, una medida que también adoptaron las autoridades del estado de Oregón para impedir el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland.

Illinois y Oregón no son los primeros estados en cuestionar ante la justicia el uso extraordinario de la Guardia Nacional por parte de la administración Trump.

California, gobernada por los demócratas, presentó una demanda después de que el presidente republicano enviara tropas a Los Ángeles antes este año para sofocar manifestaciones provocadas por la represión federal contra los inmigrantes indocumentados.

Un juez de distrito declaró ilegal el despliegue, pero un panel de apelaciones permitió luego que continuara.