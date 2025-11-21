Un oso ataca a un grupo escolar y deja 11 heridos en Canadá

Al menos once personas, incluidos niños, resultaron heridas, algunas de gravedad, cuando un oso atacó el jueves a un grupo escolar de una zona rural de Columbia Británica, en el oeste de Canadá, informaron medios locales.

Dos de los heridos están en estado crítico y otros dos sufrieron heridas graves, según la agencia de noticias Canadian Press. Los servicios de emergencia no especificaron la edad de las víctimas.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde en un sendero de la región de Bella Coola, unos 700 km al noroeste de Vancouver.

Veronica Schooner, madre de un niño de 10 años, dijo a Canadian Press que su hijo estuvo tan cerca del animal que llegó a "sentir su pelaje", antes de salir "corriendo para salvar su vida".

Uno de los profesores que acompañaba al grupo de escolares "lo dio todo" al intentar interponerse y debió ser evacuado en helicóptero, agregó Schooner.

Los servicios de emergencia de la nación Nuxalk, el pueblo indígena que administra el territorio, hablaron de un "oso agresivo". El jueves por la noche el animal todavía no había sido capturado.

Los Nuxalk llamaron en las redes sociales a tener precaución y pidieron a la población no salir y evitar la autopista.

"Estamos devastados por las personas y las familias afectadas por el incidente con el oso. Todos los involucrados están recibiendo apoyo médico y nuestra prioridad es garantizar su seguridad", declaró el jefe de la nación Nuxalk, Samuel Schooner, en un comunicado.

"Es difícil encontrar las palabras en estos momentos tan difíciles", señaló en Facebook la escuela Acwsalcta, el centro de estudios adonde asistían los estudiantes atacados.

Los osos son muy agresivos durante esta época del año, ya que buscan aumentar sus reservas de grasa antes de la hibernación.

El oso grizzly de la región -también llamado oso gris- normalmente hiberna desde noviembre hasta abril o mayo.