Un coronel juramenta como presidente de Madagascar tras el golpe de estado

El coronel Michael Randrianirina fue juramentado como presidente de Madagascar este viernes, pocos días después de un golpe militar que obligó al expresidente Andry Rajoelina a huir del país.

El derrocamiento de Rajoelina, quien huyó de esta nación insular del este de África sin haberse revelado aún a dónde, se produjo tras un movimiento de protesta iniciado por jóvenes el 25 de septiembre por la falta de agua y electricidad.

Randrianirina, quien lideró la unidad militar CAPSAT que se amotinó y se unió a manifestantes antigubernamentales el pasado fin de semana, leyó el juramento presidencial en una ceremonia en la sede del Tribunal Supremo de la capital, Antananarivo, constataron periodistas de la AFP.

"Hoy marca un punto de inflexión histórico para nuestro país. Con un pueblo lleno de fervor, impulsado por el deseo de cambio y un profundo amor por su patria, abrimos con alegría un nuevo capítulo en la vida de nuestra nación", declaró Randrianirina.

La ceremonia, presidida por el jefe del Tribunal Constitucional, contó con la asistencia de militares, políticos, representantes del movimiento de protesta y varias delegaciones extranjeras, incluidas las de Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Francia.

"Trabajaremos de la mano con todas las fuerzas impulsoras de la nación para redactar una buena constitución (...) y acordar nuevas leyes electorales para la organización de elecciones y referendos", afirmó, agradeciendo a la juventud por liderar las protestas que derrocaron a Rajoelina.

"Estamos comprometidos a romper con el pasado", agregó. "Nuestra misión principal es reformar a fondo los sistemas de gobernanza administrativa, socioeconómica y política del país".