Un buque de guerra británico llega a Gibraltar en ruta para proteger Chipre

El buque de guerra británico HMS Dragon, que zarpó de Inglaterra la semana pasada rumbo al Mediterráneo oriental para proteger Chipre y sus bases británicas, hizo escala el martes en Gibraltar, constató un corresponsal de la AFP.

La escala en Gibraltar, un pequeño territorio británico situado en el extremo sur de la península ibérica, le permitirá reabastecerse y realizar un relevo de su personal, indicó el Ministerio británico de Defensa en un comunicado.

El HMS Dragon, capaz de derribar drones y misiles balísticos, fue desplegado tras las críticas de la oposición británica y del Gobierno chipriota, que criticaron la lentitud de la respuesta a un ataque a principios de marzo contra la base británica de Akrotiri, en el sur de Chipre.

Ya España, Italia, Francia y Grecia enviaron buques de guerra hacia Chipre.