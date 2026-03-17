Un alto dirigente niega que el chavismo esté "arrinconado" en Venezuela tras la caída de Maduro

El poderoso ministro venezolano Diosdado Cabello negó el lunes que el chavismo esté "arrinconado" tras la operación militar de Estados Unidos en la que fue capturado Nicolás Maduro y que llevó al gobierno a ceder a demandas de Washington.

Delcy Rodríguez heredó el poder y cambió totalmente el discurso "antiimperialista" que caracterizó al gobierno venezolano por décadas. Entregó control del petróleo al gobierno de Donald Trump, e impulsa reformas para atraer inversiones en este sector y en minería, especialmente de Estados Unidos.

Ambos países reanudaron además sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

"Creen que el chavismo está de retirada, ¿de retirada? Creen que el chavismo está arrinconado, ¿arrinconado?", ironizó Cabello, el temido ministro del Interior por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.

"El chavismo está en las calles dando la cara", añadió el dirigente del ala más radical de este grupo político. "La realidad les choca porque aquí en Venezuela sigue gobernando el chavismo y sigue gobernando la Revolución Bolivariana con la hermana Delcy Rodríguez al frente, que tiene el apoyo del pueblo ante la difícil situación".

Rodríguez era vicepresidenta de Maduro y gobierna de forma interina, aunque ya cambió el gabinete y algunos altos mandos en la Fuerza Armada. Eliminó también programas sociales creados por su antecesor. No está claro cuándo habrá elecciones en el país.

"Sigamos acompañando solidaria y lealmente a la hermana presidenta Delcy", indicó Cabello durante una manifestación en la ciudad andina de Trujillo. "Sigamos acompañando al hermano Nicolás y Cilia con nuestras oraciones", agregó en referencia al depuesto mandatario y su esposa, Cilia Flores, también capturada.

"No hay opción, la opción es vencer", insistió el dirigente.