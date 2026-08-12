Trump confirma su misterioso cambio de avión que desató preguntas y confusión

Donald Trump confirmó el martes que cambió de avión en secreto debido a una "amenaza" a comienzos de julio, luego de que The Washington Post revelara que el presidente estadounidense fue sacado a escondidas del Air Force One en un camión de catering.

El periódico informó el lunes que Trump salió del avión presidencial cuando estaba en tierra en Turquía el 8 de julio, mientras su equipo de seguridad ponía en marcha un plan para evadir una amenaza de asesinato.

"Querían que tomara un vuelo diferente, un avión diferente, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hago. Hago lo que ellos dicen", dijo Trump a los periodistas.

"Supongo que había una amenaza por ahí. Realmente no pregunté demasiado al respecto", agregó.

Algunos medios cuyo personal viajaba en el vuelo expresaron su enojo por haber servido sin saberlo como señuelos, mientras que otros se quejaron de engaño y falta de comunicación por parte de la Casa Blanca.

Trump subió al avión presidencial a la vista de las cámaras de TV y fotógrafos. Fotos de la AFP mostraban dos contenedores de suministro sobre elevadores hidráulicos en la parte delantera y trasera de la aeronave.

Luego, según los reportes, el presidente abandonó rápidamente el avión, entrando en uno de los contenedores de carga para abordar una aeronave más pequeña de la Fuerza Aérea estadounidense situada cerca.

"Creo que, en realidad, el avión en el que viajé estaba en mayor riesgo", afirmó Trump a los medios. "Porque ese sería el avión que, creo, ellos eligirían probablemente como objetivo".

Una docena de periodistas que viajaban en una sección separada del Air Force One, sin acceso al presidente, no se enteraron del cambio y salieron de Turquía en el avión a pesar de la aparente amenaza de Irán, en medio de la guerra con Estados Unidos. Esto elevó las dudas sobre las prácticas de seguridad del gobierno.

"Todo presidente importante recibe muchas amenazas", señaló Trump, restando importancia a las preocupaciones.

"La verdad, no me preocupa nada. Sea lo que sea, ya conocen mi actitud: 'Me da igual'", añadió.

– "Amenaza creíble" –

Existía una amenaza iraní creíble contra el presidente, dijo un funcionario estadounidense al Post.

Los despachos enviados por los reporteros que iban a bordo mencionaron una orden del Servicio Secreto de bajar las persianas de las ventanas durante el despegue, una instrucción inusual fuera de las zonas de combate.

El viaje de Trump a la cumbre de la OTAN en Turquía ya había sido noticia después de que llegara en un lujoso Boeing 747 regalado por Catar y reacondicionado para transportar al presidente.

Pero, según los informes, no estaba equipado con sistemas de seguridad antimisiles y se recurrió al antiguo Air Force One.

El presidente afirmó en ese momento que el nuevo avión estaba siendo enviado delante para que las tropas estadounidenses en Reino Unido lo visitaran, como un gesto.

En una escala en Reino Unido, Trump regresó al avión regalado por Catar para el vuelo a Washington.

Consultado en ese momento por qué se había pedido a los medios que bajaran las persianas de las ventanas, dijo: "Porque probablemente están en un vuelo peligroso debido a los sacos de inmundicia con los que tenemos que lidiar".

"Si yo me voy, ustedes se van. ¿Verdad?", dijo Trump a los periodistas. "Quizá algún día quieran cambiar de profesión", añadió.

En el año 2000, Bill Clinton cambió de avión presidencial en el último momento mientras viajaba de India a Pakistán, utilizando una aeronave señuelo que transportaba agentes del Servicio Secreto.

La visita de Joe Biden a Ucrania en 2023 también estuvo rodeada de un estricto secreto durante un largo viaje en avión y tren, aunque iba acompañado por un reportero y un fotógrafo.