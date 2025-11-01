Internacionales

Rusia lanzó un récord de misiles contra Ucrania en octubre, especialmente contra la red eléctrica

Bomberos ucranianos tratan de extinguir el fuego de un almacén de alimentos alcanzado por un ataque con misiles ruso, el 25 de octubre de 2025 en Kiev Genya Savilov
AFP
01 de noviembre de 2025

Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en octubre que en cualquier otro mes desde al menos principios de 2023, durante unos ataques nocturnos dirigidos especialmente contra la red energética, según un análisis de datos ucranianos realizado por la AFP.

Las fuerzas rusas lanzaron 270 misiles contra el país en octubre, un 46% más que en septiembre, de acuerdo con una recopilación de las cifras proporcionadas diariamente por la Fuerza Aérea ucraniana.

Se trata del número más alto de misiles lanzados en un mes contra Ucrania durante bombardeos nocturnos, desde que la Fuerza Aérea ucraniana comenzó, a principios de 2023, a publicar estos informes diarios.

Los ataques rusos dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad.

Moscú apunta a la red eléctrica ucraniana por cuarto invierno consecutivo, como parte de una estrategia destinada a debilitar a la población civil ucraniana, según Kiev y sus aliados.