Putin advierte que Rusia usará "todo tipo de armas" si atacan el enclave de Kaliningrado

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió este jueves que Rusia podría utilizar "todo tipo de armas", incluidas las nucleares, en caso de un ataque de las fuerzas de la OTAN contra el enclave de Kaliningrado, pero afirmó que su país "no tiene la intención de atacar a nadie".

"Si se llegara a un ataque directo contra Rusia, en este caso contra Kaliningrado, la cuestión del uso de todo tipo de armas de las que disponemos estaría sobre la mesa", declaró Putin durante el foro político anual de Valdái.

Esta advertencia se produce en un momento en que aumentan las tensiones en torno a este territorio situado en el mar Báltico y que limita con Polonia y Lituania.

Los países de la OTAN han llevado a cabo en los últimos meses varias maniobras militares cerca de las fronteras de Kaliningrado, lo que llevó a Moscú a enviarles un documento en el que condenó un aumento "sin precedentes" de la actividad militar de la Alianza en sus fronteras occidentales.

Por su parte, la OTAN condenó el martes la "retórica nuclear irresponsable" de Rusia contenida en ese documento.

Putin criticó este jueves los "sucesivos ejercicios militares en el mar Báltico" y los "intentos de interceptación" de buques rusos.

"Todo esto constituye una escalada", subrayó el mandatario.

"No tenemos la intención de atacar a nadie (...). Pero si nos enfrentamos a una agresión, responderemos. Y los ciudadanos de los países europeos deben entenderlo", insistió el presidente ruso.