Orbán y su principal rival celebran marchas en Hungría, a un mes de las elecciones

Decenas de miles de personas participaron este domingo en Budapest en una manifestación a favor del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cuya reelección parece incierta a solo cuatro semanas de las elecciones legislativas.

La capital húngara será también escenario la tarde del domingo de una marcha en apoyo al líder de la oposición, Peter Magyar, en medio de una campaña cada vez más tensa, en la que ambos candidatos denuncian injerencia extranjera.

"No seremos una colonia ucraniana", rezaba una de las pancartas exhibidas al frente del cortejo de la denominada "marcha por la paz" oficialista.

Simpatizantes procedentes de todo el país se desplazaron a Budapest, muchos de ellos en autobús, para manifestar su respaldo al primer ministro nacionalista, quien tenía previsto pronunciar un discurso frente al Parlamento.

"Hay problemas en todo el mundo, y aquí, en nuestro pequeño país, queremos preservar la paz, la calma y la seguridad. Y Viktor Orbán nos garantiza eso", afirmó Sandorne Pista, de 60 años, procedente de la sureña Pécs.

A la cola en las encuestas independientes, el mandatario húngaro, aspirante a un quinto mandato consecutivo en los comicios del 12 de abril, acusa a la Unión Europea y a Ucrania de apoyar a la oposición, e incluso de financiarla.

Por todo el país aparecieron carteles que muestran de forma negativa al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien Orbán acusa de querer arrastrar a su país a una guerra contra Rusia.

"Hace todo lo posible por reavivar la psicosis bélica que le valió una cuarta mayoría cualificada en 2022", señaló Robert Laszlo, especialista en elecciones del grupo de reflexión Political Capital.

Según él, esta estrategia busca desviar la atención de los asuntos internos.

"Tras 16 años en el poder, Orbán no tiene una respuesta adecuada al mensaje principal de Magyar, para quien los servicios públicos se están desmoronando por la corrupción generalizada", precisó el analista.

Magyar, por su parte, acusa a Orbán de buscar la ayuda de Rusia y de su amigo Vladimir Putin para perpetuarse en el poder, tras las revelaciones del medio de investigación regional VSquare y del diario británico Financial Times sobre una campaña secreta rusa en las redes sociales.

Ambos bandos se esforzaron por movilizar a sus seguidores este domingo, día de la fiesta nacional que conmemora el levantamiento de 1848 contra el dominio austriaco y el reinado de los Habsburgo.