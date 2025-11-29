Nuevos bombardeos rusos en Kiev tras la destitución de la mano derecha de Zelenski

Drones rusos bombardearon nuevamente Kiev este sábado, apenas unas horas después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destituyera a su jefe de gabinete Andrii Yermak, uno de los hombres más influyentes del país investigado por corrupción.

La salida de Yermak, de 54 años, llega en un momento muy delicado para Ucrania, tanto en el frente como por las negociaciones con Estados Unidos sobre un plan para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia.

La mano derecha de Zelenski debía encabezar la delegación ucraniana en los diálogos previstos este fin de semana en Estados Unidos. Su destitución se produce apenas dos semanas después de destaparse un escándalo de corrupción en el sector energético del país.

El mandatario ucraniano precisó que el sábado se reuniría con los posibles sustitutos de Yermak, nombrado en 2020.

En el terreno, más de 600.000 habitantes se vieron privados de electricidad tras nuevos bombardeos rusos en Kiev, indicó el Ministerio de Energía ucraniano.

Los ataques dejaron al menos un muerto y decenas de heridos, según las autoridades.

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones alrededor de la medianoche en el centro de la ciudad y su alcalde, Vitali Klitschko, atribuyó el ataque a Moscú.

Se trata "de un intento por parte de los rusos de aterrorizar pura y simplemente a la población civil", denunció el jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkachenko.

Rusia, por su parte, sufrió un ataque con drones navales que dañó una gran terminal petrolera cerca del puerto de Novorosíisk, en el sur del país.

"Tras un ataque terrorista perpetrado por embarcaciones no tripuladas (...) el punto de amarre único n.º 2 sufrió daños importantes", declaró en un comunicado el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), que gestiona aproximadamente el 1 % del suministro mundial de petróleo.

- "Alí Baba" -

El viernes, Zelenski instó a los ucranianos a "no perder (su) unidad", cuando desde hace cuatro años muchas voces se preguntaban por la creciente influencia de Yermak sobre el dirigente.

Por la mañana, la Agencia Anticorrupción ucraniana (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) llevaron a cabo registros en su domicilio.

Las investigaciones están relacionadas, según diputados de la oposición, con uno de los peores escándalos de corrupción de la presidencia de Zelenski, que se saldó a inicios de noviembre con varios arrestos y la destitución de dos ministros.

La NABU destapó entonces la existencia de un "sistema criminal", orquestado según los investigadores por un allegado del presidente. La red, según esta misma fuente, permitió desviar 100 millones de dólares en el sector energético.

Zelenski impuso en ese momento sanciones contra el presunto organizador, Timur Mindich, su antiguo socio de negocios y considerado amigo cercano.

Un diputado de la oposición asegura ahora que Yermak es mencionado en grabaciones de conversaciones de los sospechosos, donde se le atribuyen órdenes para presionar a las estructuras anticorrupción.

En dichas grabaciones se le identifica con el alias "Alí Baba", formado a partir de las primeras letras de su nombre y patronímico, Andrii Borísovich.

Exproductor de cine y jurista especializado en propiedad intelectual, Yermak trabajó junto a Zelenski en los años en que el actual presidente era un comediante muy popular.

Estaba considerado el segundo hombre más influyente del país después del mandatario.

Desde el inicio de la invasión rusa ha encabezado varias rondas de negociaciones con los estadounidenses en Washington, así como el pasado fin de semana en Ginebra.

Para el analista político Volodimir Fessenko, esta situación "debilita" la posición de Ucrania en las negociaciones sobre el plan estadounidense, y Rusia aprovechará "sin duda alguna" este escándalo.

