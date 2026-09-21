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Mueren 48 personas en Nigeria por consumir alcohol adulterado

Mueren 48 personas en Nigeria por consumir alcohol adulterado
Mapa de Nigeria Cléa Péculier, Sophie Ramis, Sophie Ramis
AFP
21 de septiembre de 2026

Cuarenta y ocho personas murieron en Nigeria en las últimas semanas después de consumir bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, informó este sábado la Agencia Nacional de Administración y Control de Alimentos y Medicamentos de ese país (NAFDAC).

Las intoxicaciones, que también enfermaron a 182 personas, afectaron a tres distritos del estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria.

Las víctimas habían consumido una bebida artesanal conocida localmente como "Cola de mono".

Quince personas involucradas en la producción y venta de esta bebida fueron detenidas, precisó la agencia.

Las pruebas realizadas en laboratorios revelaron "altas concentraciones de metanol", sustancia muy tóxica utilizada como solvente o anticongelante, así como de cannabis.

Cinco personas quedaron completamente ciegas y otras dos perdieron parcialmente la visión después de consumir esta bebida adulterada.

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