Milei ofrece a Europa una Argentina con "energía abundante" y "lejos" de conflictos

El presidente argentino, Javier Milei, ofreció este jueves ante inversores europeos en París la "energía abundante" de su país "lejos" de conflictos, en un contexto de tensiones mundiales, y se dijo "optimista" sobre su reelección en 2027.

Milei está en Francia desde el miércoles en busca de inversiones para una economía estabilizada, pero cuyo repunte y beneficios se hacen esperar, hasta el punto de sembrar dudas sobre el desenlace de las presidenciales de dentro de un año.

Ante decenas de potenciales inversores, que lo recibieron con aplausos y en pie, el dirigente ultraliberal defendió su política económica y los recursos naturales de Argentina, en un discurso de casi una hora de marcado carácter electoral.

"Europa aprendió lo costoso que es depender de proveedores poco confiables. Por eso vengo aquí a transmitirle que Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante desde una región pacífica alineada con los valores de Occidente y lejos de cualquier tipo de conflicto", agregó.

Milei subrayó además que cuenta con importantes reservas de cobre, litio y uranio, así como con "seguridad jurídica" para las empresas mineras y un sector agropecuario "competitivo" que no es "enemigo" del europeo, pese al malestar en este último por el acuerdo comercial Mercosur-UE.

Y consideró que la tercera economía latinoamericana tiene "todo lo necesario" para ser "líder" en inteligencia artificial: "Tenemos energía, metales y minerales que necesitan los centros de datos", "grandes cantidades de tierras inhóspitas a bajas temperaturas", "capital humano"...

- Minerales críticos y Malvinas -

Su ministro de Economía, Luis Caputo, defendió minutos antes el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por su gobierno y que otorga beneficios fiscales y aduaneros a proyectos mineros, energéticos y agroindustriales.

Sus declaraciones se produjeron en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, que acogió la segunda jornada de la Argentina Week, evento impulsado por Buenos Aires para captar inversiones.

La invasión rusa de Ucrania y la guerra en Oriente Medio golpearon en los últimos años las importaciones de hidrocarburos desde estas regiones a Europa, que también se interesa en los minerales críticos, en un contexto de carrera desenfrenada por parte de China y Estados Unidos.

Estos recursos estarán en la agenda de la reunión con su par francés, Emmanuel Macron, a partir de las 16H30 en el Palacio del Elíseo. El anfitrión defenderá la Unión Europea tras las críticas de Milei y pedirá "calma" en el pulso entre Buenos Aires y Londres por las Malvinas, según su oficina.

"Nos asombra que el gobierno francés lo reciba de esta manera con los brazos abiertos, con alfombras rojas, sabiendo las cosas horribles que está haciendo en Argentina", lamentó Mónica Sánchez, una argentina de 70 años residente en París, durante una manifestación contra Milei el miércoles por la noche.

- "Milagro" -

El viaje a Francia llega a un año de la elección presidencial y cuando ve su índice de popularidad en el nivel más bajo desde el comienzo de su presidencia, con una desaprobación en torno al 55-60% según los sondeos.

Desde su llegada al poder a finales de 2023, este economista, que se define como "anarco-capitalista", logró que la inflación pasara del 161% interanual al 33%, equilibrar las cuentas públicas y reconstruir parcialmente las reservas de divisas.

Pero estos casi tres años de austeridad desangraron la industria, el empleo y el consumo. La pobreza repuntó en el primer semestre de 2026, afectando a casi uno de cada tres argentinos, y la economía se contrajo un 0,6% entre abril y junio por una caída del consumo y la inversión.

El mandatario, que por el momento se beneficia de la ausencia de liderazgos claros en la oposición peronista (centroizquierda), aseguró que mantendrá el rumbo de su política y prometió un "milagro" si es reelegido y cuenta con mayoría parlamentaria.

"Cualquier inversor que siga de cerca a la Argentina sabe que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia", reiteró el jefe de Estado sudamericano, que se dijo "muy optimista" sobre esta crucial cita electoral.

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