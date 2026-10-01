Mediapart publica pantallazos de mensajes antisemitas atribuidos a un dirigente ultraderechista francés

El medio de investigación francés Mediapart, que acusa de comentarios antisemitas al presidente del principal partido de extrema derecha, Jordan Bardella, publicó el jueves capturas de pantalla de mensajes, autenticados por un notario, que él habría enviado a otra persona en 2013.

Bardella negó haber escrito estos mensajes, desde la revelación de la investigación el lunes, y dijo que eran "burdas falsificaciones".

El interlocutor del presidente de Agrupación Nacional (RN) pidió a Meta, la empresa matriz de Facebook, que descargara esa conversación en Messenger, cuya extracción fue autenticada por un notario, afirma Mediapart.

Según el medio digital, elementos biográficos revelados en estas conversaciones prueban que se trataba del verdadero Jordan Bardella, entonces joven militante del partido: madre nacida en Italia, entrevista en Le Parisien en 2013 o fracaso en el examen de ingreso a la escuela de ciencias políticas Sciences Po.

"La extracción de la conversación permite fecharla, acreditar que esta conversación no ha sido modificada a posteriori y confirmar que el interlocutor de la conversación está registrado por Meta/Facebook bajo el nombre Jordan Bardella. El análisis de su contenido permite verificar que se trata efectivamente del verdadero Jordan Bardella", asegura Mediapart.

La publicación de estos mensajes antisemitas atribuidos a Bardella amenaza con trastocar la campaña presidencial del partido de extrema derecha, cuya candidata, Marine Le Pen, figura como favorita en las encuestas.

"Los bancos están todos en manos de judíos; el judío debe dominar a los demás pueblos, aplastarlos y robarlos; un sionista es necesariamente judío, y en profundidad", habría escrito en 2013 el presidente de RN en estos mensajes.

Bardella afirmó el martes que estas acusaciones marcaban el "preámbulo de una guerra total" contra RN y un "intento de desestabilización de la campaña presidencial" del partido.

Marine Le Pen, por su parte, dijo tener "confianza absoluta" en Bardella, de 31 años, que fue considerado como el "plan B" del partido RN para las elecciones presidenciales de 2027 en caso de que Marine Le Pen quedara inhabilitada por un caso en la justicia.

Ahora promete que será su primer ministro en caso de victoria en las presidenciales del 18 de abril y 2 de mayo.

Según una encuesta publicada el lunes, ella ganaría las elecciones presidenciales, sea cual sea su adversario en la segunda vuelta (con un 57% de los votos frente al candidato de centroderecha y ex primer ministro Édouard Philippe, con un 69% de los votos frente al líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon).