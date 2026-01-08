Más de un millón de hogares ucranianos sin calefacción ni agua por ataques rusos

Los ataques rusos en Ucrania durante la noche dejaron a más de un millón de hogares sin suministro de agua ni calefacción en la región de Dnipropetrovsk, en el centro del país, informó este jueves un ministro ucraniano.

Al igual que en los inviernos anteriores, Rusia ha intensificado sus ataques a las instalaciones de energía de Ucrania, lo que Kiev y sus aliados califican de estrategia deliberada contra la población civil.

Las infraestructuras de las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia (sur) fueron alcanzadas durante la noche por ataques masivos de drones rusos, lo que provocó cortes de electricidad, explicó el proveedor de energía ucraniano Ukrenergo.

"Las obras de reparación continúan en la región de Dnipropetrovsk para restablecer el suministro de calefacción y agua para más de un millón de abonados", escribió Oleksii Kuleba, viceprimer ministro de Reconstrucción, en las redes sociales.

La fuerza aérea ucraniana dio cuenta de ataques rusos con 97 drones. Setenta han sido derribados por el sistema de defensa aérea, pero 27 impactaron en varios lugares, añadió.

La infraestructura energética crítica de Dnipropetrovsk sufrió daños durante el ataque, según el gobernador de la región Vladyslav Gaivanenko.

"La situación es difícil" pero en cuanto la seguridad lo permita se restablecerá el servicio, publicó en la plataforma Telegram.

En Zaporiyia, el suministro de electricidad se restableció en "instalaciones clave", pero la mayoría de los consumidores aún no tienen acceso a ella, según el gobernador Ivan Fedorov.

Kiev responde a los ataques a su red energética con bombardeos a depósitos y refinerías de petróleo rusos. Su objetivo es cortar las exportaciones energéticas de Moscú y provocar escasez de combustible.