Más de 280 arrestados por incendios en Grecia en lo que va de año

Más de 280 personas han sido detenidas en Grecia desde comienzos de año por su presunta relación con incendios forestales criminales, informó este miércoles el portavoz de los bomberos, Yannis Artopios.

En total se realizaron 281 arrestos, de los cuales 252 (89,7%) estuvieron relacionados con incendios causados por negligencia y 29 (10,3%) con fuegos provocados de manera intencionada, explicó Artopios en la cadena pública ERT.

La mañana del miércoles fue detenido en Tesalónica, en el norte del país, un hombre de 59 años sospechoso de estar implicado en más de cinco incendios. Según ERT, debe comparecer ante la fiscalía durante la jornada.

Otro hombre, de 33 años, fue arrestado el martes en la región de Atenas por encender una parrilla portátil en una zona boscosa.

Desde 2024, el gobierno conservador ha endurecido las sanciones contra los responsables de incendios forestales. Las penas pueden alcanzar hasta 20 años de prisión y multas de hasta 200.000 euros (230.000 dólares).

Grecia sigue este miércoles en estado de máxima vigilancia, con varias regiones clasificadas en nivel de riesgo "muy alto" de incendio, el nivel 4 en una escala de 5.

Hace diez días, un gran incendio al noroeste de Atenas, cerca de una zona turística costera, arrasó más de 11.000 hectáreas de bosques de pinos, matorrales y tierras agrícolas.