Más de 20 países condenan las ejecuciones de manifestantes en Irán

La Unión Europea (UE) y 26 países, incluidos España, Francia, el Reino Unido y Canadá, condenaron este miércoles las ejecuciones judiciales de manifestantes en Irán, que aumentaron recientemente.

"El recurso a la pena capital para acallar a los disidentes, intimidar a comunidades y castigar a personas que ejercen sus derechos fundamentales no está justificado en ningún caso", afirmaron en una declaración conjunta, en la que instaron a la república islámica a "poner fin inmediatamente al recurso a la pena de muerte y a liberar a todas las personas detenidas de forma arbitraria".

Las ejecuciones repuntaron en Irán desde que empezó la guerra el pasado 28 de febrero a raíz de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Muchas de las personas ejecutadas habían sido condenadas por haber participado en una oleada de protestas que empezó a finales de diciembre.