Malasia comienza a repatriar a miles de migrantes de Birmania

Malasia comenzó el martes a repatriar a unos 1.500 birmanos, observaron periodistas de la AFP, al poner en marcha un programa que, según grupos de derechos humanos, podría poner en peligro a los migrantes al devolverlos a un país devastado por la guerra.

Este grupo es el primero de 5.000 ciudadanos de Birmania que, de acuerdo con Kuala Lumpur, aceptaron la repatriación "voluntaria" desde centros de detención, en medio de un enorme aumento del sentimiento antinmigrante en Malasia.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos afirman que las condiciones extremas en los centros de detención podrían haber forzado sus decisiones, y que podrían enfrentar un regreso peligroso a Birmania, donde el conflicto interno se ha intensificado desde 2021.

Ni Malasia ni Birmania han aclarado oficialmente el número de miembros de la minoría musulmana rohinyá que serán devueltos en el primer grupo, y existe la preocupación de que puedan ser devueltos a un país donde enfrentan una persecución que los activistas denuncian como un genocidio.

Decenas de autobuses llegaron el martes, escoltados por la policía, al estadio Majlis Perbandaran Manjung, cerca de la base naval de Lumut, en el noroeste de Malasia, observaron corresponsales de la AFP, donde se procesará a los migrantes.

Una fuente de seguridad birmana, que pidió el anonimato, dijo que se espera que los barcos que los transportarán atraquen en ese país a finales de esta semana.

Los rohinyás constituyen dos tercios de los 190.000 refugiados y solicitantes de asilo de Birmania que se encuentran en Malasia, según Naciones Unidas.