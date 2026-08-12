Los diálogos auspiciados por EEUU en Venezuela ponen sobre la mesa a los presos políticos

La situación de los presos políticos de Venezuela forma parte de la agenda de diálogo entre el gobierno interino y opositores auspiciada por Estados Unidos, dijo el martes la jefa negociadora de la oposición.

El 6 de agosto delegados de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y de la oposición iniciaron en Caracas una primera ronda de negociaciones que concluye el miércoles.

El diálogo, que busca una transición democrática, se celebra siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense, y tiene lugar sin la presencia de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado.

"Sostuvimos un encuentro con expresos y familiares de presos políticos quienes me consignaron una comunicación que llevaremos a la mesa", publicó la líder de la delegación opositora Dinorah Figuera en un mensaje en X, junto a una fotografía con presos políticos excarcelados en últimos meses.

"Estamos en este proceso para lograr una Venezuela democrática y libre", agregó.

Figuera se ha reunido con representantes de jubilados y del sindicato de prensa para escuchar sus planteamientos en medio de este nuevo proceso que se suma a otros diálogos celebrados durante el mandato del depuesto Maduro (2013-2026).

Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, muerto en prisión en 2021, dijo a la AFP que esperan que el nuevo mecanismo "rinda frutos".

"Que no sea un instrumento más que use el régimen como tantos que ha habido durante años para prolongar el dolor, para revictimizarnos, para ganar tiempo y perpetuarse en el poder", dijo Baduel cuyo hermano Josnars Adolfo fue condenado a 30 años de prisión en 2024 acusado de traición a la patria y terrorismo.

La excarcelación de presos políticos y la revisión de causas judiciales "debe ser una condición transversal en las mesas de negociación política", comentó Rosario Pacheco, madre de Robert Villamarín Pacheco, detenido desde 2023, acusado de estar involucrado en un presunto atentado con drones contra Maduro.

En Venezuela hay 382 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

La mesa es encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, y por Figuera, representante de la bancada opositora que ganó la mayoría legislativa en 2015.

Las negociaciones ocurren sin acceso a la prensa.

Washington saludó el proceso y apuntó que el objetivo del gobierno de Donald Trump para Venezuela se desarrolla en tres fases: "estabilización, recuperación económica y reconciliación política".