Líbano aprueba una ley de amnistía general para presos y personas buscadas

El Parlamento libanés votó el miércoles una amplia ley de amnistía general que beneficiará a miles de presos y personas buscadas por la justicia, la primera de este tipo desde 1991, tras el fin de la guerra civil.

El presidente de la Asamblea anunció "la adopción del proyecto de ley que concede una amnistía general y reduce, con carácter excepcional (...), la duración de determinadas penas".

Esta medida, apoyada por varios grupos políticos, lleva años polarizando el debate.

Las autoridades no precisaron de momento a cuántas personas afecta.

Los diputados promotores de la ley la justificaron alegando la sobrepoblación carcelaria en un contexto de lentitud procesal endémica.

Según el informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la tasa de sobrepoblación alcanzaba el 300% en 2025. La administración penitenciaria contabilizó 6.268 reclusos a finales de marzo.

Imad al Hout, uno de los diputados más activos en este tema, indicó que la ley permitirá reducir las penas de los condenados a muerte y a cadena perpetua a alrededor de diez años de cárcel efectiva.

También prevé la puesta en libertad de los presos que llevan más de 12 años encarcelados a la espera de sentencia.

La cuestión de la amnistía volvió a salir a la luz tras la caída del expresidente sirio Bashar al Asad a finales de 2024, ya que muchos presos islamistas en Líbano fueron encarcelados por hechos relacionados con la guerra civil siria.

La mayoría son originarios de Trípoli, una gran ciudad del norte de mayoría suní, y algunos están acusados de haber perpetrado ataques contra el ejército y atentados con bomba.

En paralelo, otras fuerzas políticas, entre ellas el movimiento chií Hezbolá, respaldado por Irán, han estado exigiendo la amnistía para sus comunidades.

Algunos partidos cristianos reclamaron la amnistía para exmiembros del Ejército del Sur del Líbano (ALS), antigua milicia aliada de Israel, activa a partir de la década de 1980 en la región fronteriza del sur, entonces bajo ocupación israelí, y para los habitantes que huyeron a Israel tras la retirada de este país de Líbano.

Tras el fin de la guerra civil (1975-1990), se aprobó una ley de amnistía para los delitos políticos cometidos durante el conflicto, pero esta no vino acompañada de un proceso de reconciliación ni de justicia para las víctimas.