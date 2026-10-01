La UE y Ucrania dicen haber "identificado los medios" para cubrir el presupuesto de Kiev en 2026

La Unión Europea y Ucrania anunciaron este jueves que han "identificado los medios" para cubrir las necesidades presupuestarias y de defensa del gobierno ucraniano para este año, después de que Kiev advirtió sobre un inminente déficit.

La declaración parece responder a las peticiones de Ucrania de obtener más financiación este año, mientras que la UE insiste en que todavía hay fondos disponibles si Kiev lleva a cabo las reformas exigidas.

"Hoy, mediante esfuerzos conjuntos coordinados, hemos identificado los medios para cubrir las necesidades presupuestarias y de defensa de Ucrania para 2026. También hemos reafirmado las medidas necesarias para garantizar su desembolso oportuno", señalaron en una declaración conjunta la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) y Ucrania.

La UE desembolsa en la actualidad tramos de un préstamo de 90.000 millones de euros (unos 102.000 millones de dólares), destinado a ayudar a Ucrania a mantenerse a flote hasta finales de 2027.

Pero Ucrania ha alertado que aún necesita unos 20.000 millones de dólares adicionales para cubrir un enorme déficit este año y ha instado a la UE a acelerar los pagos.

"Nuestro diálogo con la Comisión Europea ha dado buenos resultados para abordar las necesidades financieras y de defensa de Ucrania para 2026 y 2027", señaló en redes sociales el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Hemos acordado el formato, el calendario y las medidas necesarias para garantizar una cobertura total", agregó.

La declaración conjunta no menciona ninguna financiación adicional para Ucrania.

La UE había señalado previamente que Kiev aún no explicó plenamente sus cálculos sobre el déficit y que debía centrarse primero en las reformas para desbloquear los fondos.

En un contexto marcado por una serie de sonados escándalos de corrupción en Ucrania, diplomáticos en Bruselas afirman que las demandas de Kiev están siendo sometidas a un escrutinio más riguroso.

Respecto a 2027, la declaración indicó que la UE "avanzará rápidamente con la asignación" de fondos en el marco del préstamo de 90.000 millones de euros.

"También comenzaremos a trabajar en la identificación de necesidades presupuestarias y de defensa adicionales", añade la nota.

La UE también ha estado presionando a otros aliados de Ucrania, como el Reino Unido, Canadá y Japón, para que contribuyan a cubrir el déficit de financiación.

"Todas las partes coincidieron en que otros socios también deberían cumplir sus compromisos financieros y redoblar sus esfuerzos ante los importantes desafíos que enfrenta Ucrania", señala la declaración conjunta.