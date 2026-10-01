La policía británica detiene a un ciudadano británico-iraní por el incidente en una base aérea

La policía antiterrorista británica informó el jueves que detuvo a un hombre con doble ciudadanía británica e iraní en relación con un misterioso incidente ocurrido el domingo en una base aérea en el suroeste de Inglaterra utilizada por Estados Unidos.

El último arresto se produjo después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, dijera a la BBC el miércoles que había "fuertes indicios de que Irán desempeñó algún papel en lo ocurrido durante el fin de semana en la base RAF Fairford", utilizada por las fuerzas armadas estadounidenses en su guerra contra Irán.

La unidad de Lucha contra el Terrorismo de la Policía indicó en un comunicado que, como parte de la investigación sobre los hechos del domingo, "un hombre de 27 años, con doble nacionalidad británica e iraní, fue detenido" en Westminster, en el centro de Londres, "bajo sospecha de preparación de actos terroristas".

La policía añadió que un segundo hombre, ciudadano británico, fue interrogado sin ser arrestado y que se registraron dos propiedades en Westminster.

En este caso aún confuso, la policía que investiga la presunta "preparación de un acto terrorista" cerca de la base aérea había anunciado el martes que no halló ningún "explosivo" sino gasolina en los vehículos de los sospechosos.

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense, utilizada desde marzo en el marco de sus "operaciones defensivas" en su guerra contra Irán.

La república islámica negó "categóricamente" estar implicada en cualquier proyecto de ataque contra la base de la Royal Air Force (RAF) británica, después de que varios artículos informaran que la policía investigaba una posible responsabilidad del país.

Los cinco sospechosos, todos británicos y de entre 23 y 25 años, habían sido detenidos el domingo por "preparación de un acto terrorista" cerca de una base de la Real Fuerza Aérea [RAF] en Fairford. Pero el lunes quedaron en libertad bajo fianza.