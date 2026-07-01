La ONU advierte que el brote de ébola podría costarle a África hasta 3.600 millones de dólares

La epidemia de ébola en República Democrática del Congo (RDC) amenaza decenas de miles de empleos y podría costarle a África hasta 3.600 millones de dólares, advirtió la ONU este miércoles.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó que la epidemia está "desatando una profunda crisis socioeconómica que podría empujar a 985.000 personas más a la pobreza".

"La crisis también corre el riesgo de eliminar decenas de miles de empleos, interrumpir los servicios de educación y salud, y costar a las economías africanas hasta 3.600 millones de dólares si se intensifican las conmociones regionales y globales más amplias", señaló el PNUD.

Esta expansión de la pobreza -que afectaría de manera desproporcionada a las mujeres- tendría un fuerte impacto en la RDC y en sus vecinos, en particular Uganda, Ruanda y Sudán del Sur.

"Si bien la amenaza inmediata para la salud pública es grave y requiere medidas de contención como cuarentenas, algunas de las restricciones a los viajes y el comercio están devastando las economías locales y los medios de vida informales", advirtió el PNUD.

En la RDC se han confirmado 1.333 casos y 399 muertes, mientras que 189 personas se han recuperado del virus, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El ébola no se detiene en la puerta del hospital", declaró Ahunna Eziakonwa, directora regional del PNUD para África.

"Afecta los medios de vida, la educación, la seguridad alimentaria, el comercio, las finanzas públicas y la confianza. Si tratamos este brote de ébola únicamente como un desafío de salud, corremos el riesgo de pasar por alto la emergencia de desarrollo mucho mayor que se está desplegando a su alrededor", agregó.

El PNUD señaló que incluso en un escenario de referencia en el que el virus se contiene con éxito en la RDC y Uganda -país que ha registrado 20 casos confirmados-, los daños económicos serían "graves".

Se prevé que la RDC sufra "pérdidas de PIB real superiores a los 1.000 millones de dólares y la pérdida de 55.000 puestos de trabajo", indicó.

La institución recomendó transferencias directas de efectivo a los más vulnerables, pasar de los cierres de fronteras a controles selectivos, y establecer mecanismos de financiación de emergencia para garantizar que los servicios de salud materna, reproductiva e infantil puedan continuar durante la crisis.