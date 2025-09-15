La flotilla para Gaza parte de Túnez, camino del enclave palestino

Tras varios retrasos, la flotilla internacional para Gaza partió este lunes de Túnez rumbo al enclave palestino, con el objetivo de "romper el bloqueo israelí" y abrir un corredor humanitario.

En la flotilla viaja la ambientalista sueca Greta Thunberg, entre otras personalidades como el brasileño Thiago Avila, y tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, según sus organizadores.

"Estamos intentando enviar un mensaje a la población de Gaza, que el mundo no la ha olvidado", dijo a AFP Thunberg, antes de embarcar en el puerto de Bizerta, en el norte de Túnez.

"Cuando nuestros gobiernos no asumen sus responsabilidades, no nos queda más que asumir la situación", añadió.

Una veintena de embarcaciones, procedentes de Barcelona, partieron del puerto tunecino de Bizerta. Las últimas zarparon la madrugada del lunes, constató un fotógrafo de AFP presente.

Yasemin Acar, del comité de coordinación del equipo magrebí de la flotilla, publicó en Instagram imágenes de barcos con el mensaje "El bloqueo de Gaza debe terminar", "Partimos por solidaridad, dignidad y justicia".

Las embarcaciones llegaron de España tras un viaje agitado. La Flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe) denunció que dos de sus barcos habían sido objeto de ataques con drones dos noches seguidas la semana pasada, y publicaron videos que lo corroboraban.

Las autoridades tunecinas denunciaron "una agresión premeditada" y afirmaron que estaban llevando a cabo una investigación.

La salida de Túnez se pospuso varias veces por motivos de seguridad, retrasos en los preparativos de algunos barcos y las condiciones meteorológicas.

La flotilla, que también incluye embarcaciones que han zarpado en los últimos días desde Córcega (Francia), Sicilia (Italia) y Grecia, tenía previsto inicialmente llegar al territorio palestino a mediados de septiembre para llevar ayuda humanitaria, tras dos intentos bloqueados por Israel en junio y julio.

La Franja de Gaza es escenario de una guerra devastadora desencadenada por el sangriento ataque de Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La ONU declaró en agosto el estado de hambruna en el territorio palestino y advirtió de que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica".