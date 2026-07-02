"La fiesta se acabó": el gobierno electo de Colombia anuncia recortes

El gobierno electo de Colombia encabezado por Abelardo de la Espriella anunció el miércoles que recortará el tamaño del Estado y dará vía libre a la explotación de petróleo y gas con fracking ante el elevado déficit fiscal.

El abogado de extrema derecha De la Espriella asumirá el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, el primer mandatario izquierdista en la historia del país.

En declaraciones este miercoles, el futuro jefe de la cartera de Economía, dijo que la prioridad es la "austeridad".

"Primero el Estado tiene que apretarse el cinturón, tiene que recuperar el control de su gasto", dijo a Blu Radio el economista Miguel Gómez.

"Necesitamos que la gente entienda que no estamos para seguir la fiesta, que la fiesta se acabó", añadió.

Petro mantuvo un gasto público elevado para financiar programas sociales, mientras el déficit fiscal escaló al 6,4% del PIB, el segundo mayor de la región después de Brasil, según la CEPAL.

De la Espriella, un millonario que debuta en la política, se comprometió a recortar el Estado en un 40% para reflotar la economía.

Gómez dijo que aún "no está definido" cómo se aplicará la política de austeridad, pero adelantó que se eliminarán ministerios, se propondrá una reforma tributaria "para estimular el crecimiento" y se revisará el presupuesto, que en 2027 "crecerá por debajo de la inflación".

"Lo que recibo es malo, muy malo", subrayó Gómez.

Petro, que disminuyó la pobreza al nivel más bajo de su historia y el desempleo al menor registro de los últimos 15 años, cuestiona el diagnóstico del nuevo gobierno.

De la Espriella propone dar marcha atrás a las políticas de transición energética de Petro, con las que suspendió la exploración de nuevos yacimientos de petróleo.

"La realidad es que el país se ha empobrecido energéticamente. Sus reservas de petróleo y de gas han caído, entonces así es muy complicado que la economía crezca", dijo Gómez, que aseguró que el nuevo gobierno hará "fracking ambiental".

Esta técnica es cuestionada por el gran volumen de agua que requiere para romper la piedra y extraer gas o petróleo. Además, utiliza químicos contaminantes y puede ocasionar microsismos.