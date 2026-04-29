La enviada de Trump en Ucrania deja el cargo al cabo de un año

La representante estadounidense en Ucrania, nombrada hace menos de un año, dejará el cargo, informó el Departamento de Estado el martes, mientras el presidente Donald Trump presiona a Kiev para alcanzar un esquivo acuerdo con Rusia.

El Financial Times, que cita fuentes anónimas, afirmó que Julia Davis se había sentido frustrada con Trump por su falta de apoyo a Ucrania, pero el Departamento de Estado negó que hubiese conflictos.

"Es falso sugerir que la embajadora Davis dimite 'por discrepancias con Donald Trump'", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

"Ella seguirá promoviendo con orgullo las políticas del presidente Trump hasta que abandone oficialmente Kiev en junio de 2026 y se jubile del Departamento", agregó.

Davis es la principal funcionaria de la embajada estadounidense, está en calidad de encargada de negocios, pero no como embajadora confirmada por el Senado.

Fue designada por la administración Trump en mayo de 2025 después de que su predecesora, la también diplomática de carrera Bridget Brink, renunciara.

Brink, quien había sido nombrada por el presidente Joe Biden y ahora se presenta como candidata demócrata al Congreso, dijo después que se había alarmado por la "política de apaciguamiento" de Trump hacia Rusia y por cómo "presionó a la víctima, Ucrania".

Trump había prometido poner fin rápidamente a la guerra de Ucrania, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022, pero no ha logrado asegurar un acuerdo.

El mes siguiente a su regreso a la Casa Blanca, Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron públicamente al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en una reunión televisada, acusándolo de ingratitud.

Más recientemente, Trump volvió a presionar públicamente a Zelenski, diciendo que debería ceder territorio a Rusia para lograr un acuerdo.