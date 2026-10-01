Japón endurece las normas para obtener la residencia permanente

Japón endureció este jueves los requisitos para los extranjeros que desean obtener la residencia permanente, como parte de la iniciativa de la primera ministra Sanae Takaichi para reforzar los controles migratorios.

Según las nuevas normas, que entrarán en vigor por etapas, los habitantes de otras nacionalidades que deseen permanecer en el país asiático de manera permanente deberán demostrar que sus ingresos anuales están por encima del promedio y que pueden mantener conversaciones informales en japonés.

Además, las tarifas de los trámites se multiplicarán por 20 a partir de este jueves.

En una oficina de inmigración del centro de Tokio visitada por la AFP esta semana, cientos de personas hacían fila con la esperanza de completar sus solicitudes antes del aumento de precios.

"Entiendo que aceptar a demasiados extranjeros (...) podría diluir la cultura única de Japón. Pero al mismo tiempo, dada su baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, Japón tiene que aceptar a extranjeros", consideró Yujie Chono, un estudiante universitario nacido en Estados Unidos, quien se encontraba entre las personas que esperaban.

Las directrices anteriores no establecían umbrales específicos en cuanto a ingresos, pensiones o habilidades lingüísticas.

Aunque Japón tiene una población que envejece rápidamente y sufre escasez de mano de obra en muchos sectores, la oposición a la inmigración está creciendo, especialmente en las redes sociales, lo que ha llevado a Takaichi a impulsar regulaciones más estrictas para los extranjeros.

"A medida que aumenta el número de residentes extranjeros en Japón, el gobierno se enfrenta al hecho de que algunos ciudadanos sienten ansiedad y una sensación de injusticia", dijo Takaichi en una extensa publicación en X el domingo.

Agregó que estaba impulsando una "coexistencia ordenada" con los foráneos.