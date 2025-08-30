Jair Bolsonaro, el excapitán que puso bajo tensión la democracia brasileña

A lo largo de su carrera, declaró su nostalgia por la dictadura en Brasil. Como jefe de Estado, desafió las instituciones. El ultraderechista Jair Bolsonaro se expone ahora a la prisión por golpismo.

El líder del campo conservador en Brasil cuenta con el apoyo declarado del presidente estadounidense Donald Trump, pero ni siquiera los aranceles punitivos que este aplicó a Brasil en represalia al juicio que enfrenta Bolsonaro lograron mejorar su situación.

A sus 70 años, el exmandatario (2019-2022) y excapitán del ejército se halla en prisión domiciliaria, con una tobillera electrónica y se expone a una pena de unos 40 años de cárcel.

Sin contar sus problemas de salud, derivados de una puñalada en el estómago que recibió en la campaña de 2018.

"El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto", escribió en X el viernes su hijo Carlos.

Bolsonaro es acusado de conspirar para impedir el regreso al poder de su gran rival de izquierda, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022.

El hombre al que sus partidarios apodan "El Mito" proclamó su inocencia en junio ante la corte suprema: "La palabra 'golpe' nunca estuvo en mi diccionario", lanzó.

Ya inhabilitado electoralmente hasta 2030 por sus ataques sin pruebas al sistema de votación, conocerá su veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre.

Pero este líder por ahora sin sucesor claro para las presidenciales de 2026, no quiere tirar la toalla.

"Vamos a continuar la lucha", prometió en las últimas manifestaciones que protagonizó antes de quedar en arresto domiciliario a principios de mes.

- Política en familia -

Bolsonaro accedió al poder en 2019 con el sello de "outsider", aunque llevaba casi tres décadas en la política.

Nacido el 21 de marzo de 1955 en el interior del estado de Sao Paulo, en una familia de origen italiano, Bolsonaro tuvo cinco hijos con tres mujeres.

Los cuatro primeros se lanzaron a la política. De la quinta, la única mujer, Laura, dijo que la engendró en un momento de "debilidad".

Junto a los varones y su actual esposa Michelle -una fiel evangélica 27 años menor que él, que se define católico- forma hoy un clan político muy activo.

Su hijo Eduardo, diputado, reside actualmente en Estados Unidos, donde lleva una intensa campaña ante el gobierno para defender a su padre frente a las autoridades brasileñas.

- Insubordinación -

Bolsonaro nunca renegó de los años de plomo de la dictadura militar (1964-1985), cuyo "error fue torturar y no matar" a los disidentes, según dijo antes de llegar a la presidencia.

Después de una carrera militar marcada por episodios de insubordinación, Bolsonaro fue electo diputado desde 1991.

Su discurso llano y directo se mantuvo siempre beligerante y causó polémicas por comentarios misóginos, racistas y homofóbicos.

Poco visible en el Congreso, salió de las sombras tras la destitución en 2016 de la expresidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula.

Sus diatribas contra la corrupción, la violencia, la crisis económica y la izquierda "podrida" sedujeron a buena parte de la población.

Este populista, que en público suele vestir pantalones cortos y la camiseta de la selección brasileña, se aseguró el apoyo de poderosos sectores del agronegocio y los evangélicos.

En la campaña presidencial de 2018 sufrió una puñalada durante un acto partidario. El incidente hizo disparar su popularidad.

- 700.000 muertes por covid -

Su mandato estuvo marcado por crisis, a pesar de un balance económico más bien positivo.

Considerada por los expertos como desastrosa, su gestión de la pandemia de covid-19 dio lugar a intensos enfrentamientos con la corte suprema.

Calificó de "gripecita" al virus que causó cerca de 700.000 muertes en Brasil, se opuso al confinamiento e ironizó sobre las vacunas que, según él, podían "transformar en cocodrilo" a las personas.

Negacionista climático, dejó expandir la deforestación en la Amazonía. No dudó en insultar a líderes extranjeros y aisló a Brasil en el escenario internacional.

En la segunda vuelta electoral de 2022, Bolsonaro perdió por un margen estrecho frente a Lula.

Viajó a Estados Unidos antes del fin de su mandato y antes de que el 8 de enero de 2023 miles de sus simpatizantes asaltaran las sedes del poder público en Brasilia, para exigir una intervención militar contra Lula.

Volvió a Brasil como jefe de la oposición y siguió arengando a sus partidarios hasta que la justicia decretó su arresto domiciliario y le prohibió el uso de redes sociales.