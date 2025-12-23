Indignación en EEUU tras decisión de CBS de retirar programa sobre prisión salvadoreña

CBS, una de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, enfrentaba críticas el lunes tras cancelar a último minuto la emisión de un reportaje sobre la cuestionada megacárcel salvadoreña a la que el presidente Donald Trump ha enviado a migrantes indocumentados.

El episodio se produce en un contexto de millonarias ofertas de compra entre los grupos mediáticos estadounidenses a la sombra de Trump, cercano a los propietarios de la empresa matriz de CBS.

El mítico programa de CBS News "60 Minutes" tenía previsto emitir el domingo por la noche un extenso reportaje que daba voz a venezolanos expulsados por las autoridades estadounidenses en marzo, no hacia su país, sino hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

La enorme cárcel, símbolo del combate a las pandillas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha sido blanco de denuncias de torturas y otras violaciones de derechos humanos.

Pero unas horas antes de la emisión, CBS anunció que el segmento se transmitirá "en una próxima emisión".

Un video de 13 minutos sobre el Cecot con el logotipo de "60 Minutes" circuló ampliamente en las redes sociales X y Reddit el lunes por la noche, después de que, según reportes, el segmento se emitiera en la cadena canadiense Global TV.

El fragmento, titulado "Inside Cecot" y visto por la AFP, contaba con Sharyn Alfonsi como corresponsal y Oriana Zill de Granados como productora.

La AFP se ha puesto en contacto con Corus Entertainment, empresa matriz de Global TV, para recabar sus comentarios.

CBS, adquirida este año por la familia de Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo y un importante donante de Trump, afirmó que el reportaje requería "información adicional".

Sin embargo, según la periodista que supervisó el reportaje, Sharyn Alfonsi, la emisión se canceló por razones políticas.

Fue Bari Weiss, redactora en jefe de CBS News, quien tomó la decisión de bloquear su difusión, afirma Alfonsi en un correo interno recogido por varios medios estadounidenses.

El reportaje "es fácticamente correcto. Considero que retirarlo ahora, tras todas las rigurosas verificaciones realizadas internamente, no se corresponde con una decisión editorial, sino con una decisión política", escribe la reportera.

- "Censura corporativa" -

Al no emitir un reportaje ya anunciado, "el gran público lo verá, con razón, como una censura corporativa", añade Alfonsi.

Weiss fue nombrada en octubre a la cabeza de CBS News, menos de tres meses después de la compra de Paramount, empresa matriz de CBS, por Skydance, propiedad de la familia Ellison.

Paramount-Skydance busca actualmente adquirir Warner Bros Discovery en lugar de Netflix, una puja millonaria que Trump ha dejado claro que sigue con gran interés y que probablemente necesitará aprobación regulatoria.

El presidente republicano ha criticado con frecuencia a "60 Minutes" y logró meses atrás que Paramount aceptara pagar 16 millones de dólares para poner fin a una demanda contra CBS en la que alegaba que el programa había editado una entrevista con su rival demócrata Kamala Harris para favorecerla.

En su nota a sus colegas, Alfonsi dice que el segmento sobre el Cecot había sido autorizado por los abogados corporativos antes de ser "enterrado".

"Si la negativa del gobierno a participar se convierte en una razón válida para enterrar una historia, les habremos entregado efectivamente un 'interruptor de apagado' para cualquier reportaje que consideren inconveniente", afirma.

Weiss dijo a The New York Times en un comunicado que el segmento se emitirá "cuando esté listo".

"Retener historias que no están listas por la razón que sea —que les falta contexto suficiente, por ejemplo, o que carecen de voces críticas— sucede todos los días en todas las redacciones", aseguró.