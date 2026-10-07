Ghana presentará solicitud para unirse a los BRICS

El gobierno de Ghana aprobó presentar formalmente una solicitud para unirse a los BRICS, el bloque de países emergentes, anunció el ministro de Relaciones Exteriores del país africano, Samuel Okudzeto Ablakwa, durante una visita de su par indio.

Ablakwa dijo la noche del martes que Ghana ya había pedido el apoyo de India a su candidatura, que calificó como un esfuerzo por diversificar las alianzas económicas y diplomáticas del país.

"El gabinete del presidente John Dramani Mahama decidió que Ghana presentará una solicitud formal para unirse a los BRICS", declaró el ministro a periodistas junto a su colega indio, Subrahmanyam Jaishankar.

El bloque de economías emergentes fundado por Brasil, Rusia, India y China se expandió en los últimos años para integrar más países del sur global.

Sudáfrica se unió poco después de la fundación del grupo en 2009, y más recientemente se unieron Etiopía, Irán e Indonesia.

Otros países miembros son Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

"Unirnos a India en los BRICS nos dará opciones económicas, diversificará nuestra base y nuestras alianzas, y también nos permitirá tener más cooperación en el marco del sur global", declaró el ministro ghanés.

Jaishankar aseguró que India apoya la aspiración de Ghana, pero aclaró que su ingreso depende de la consideración de todos los socios.