Francia aprobará sus presupuestos sin el voto del Parlamento pese al riesgo de censura

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este lunes que aprobará los presupuestos para 2026 sin el voto del Parlamento tras varios meses de debates, pese al riesgo de censura de su gobierno.

La segunda economía de la UE está sumida en una crisis política desde el adelanto electoral de 2024, que dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Lecornu llegó al poder en septiembre y para evitar la caída de su gobierno en el Parlamento, como le ocurrió a sus dos predecesores, prometió a la oposición socialista que sometería los presupuestos al voto del Parlamento.

Su estrategia logró la adopción de la primera parte, relativa a la financiación de la Seguridad Social, a cambio de la suspensión hasta 2028 de la impopular reforma de las pensiones del presidente, Emmanuel Macron.

Pero las discusiones sobre la segunda parte, relativa al funcionamiento del Estado, no consiguieron alcanzar un compromiso y, el jueves, el gobierno cerró la puerta a su adopción por el Parlamento.

Este lunes, el consejo de ministros examinó la activación del procedimiento llamado del "artículo 49.3", que permite la adopción de unos presupuestos sin el voto del Parlamento, como ha hecho el gobierno francés desde 2022.

A su término, Lecornu anunció su activación el martes para dotarse de unos presupuestos para mediados de febrero, que respeten además la reducción del déficit público al 5% del PIB.

La "credibilidad" de Francia depende "en gran medida" de cumplir con el 5% del PIB, subrayó el primer ministro centroderechista, cuando Francia busca sanear sus endeudadas cuentas públicas.

"Todo el mundo llegó a la conclusión que íbamos hacia un callejón sin salida" con los debates parlamentarios, agregó Lecornu, quien consideró que su promesa inicial se saldó con "un fracaso parcial".

El partido de izquierda radical La Francia Insumisa y el ultraderechista Agrupación Nacional ya anunciaron sendas mociones de censura contra el gobierno. Si alguna se aprueba, esto también haría caer el proyecto de presupuestos.

Pero para alejar este riesgo, el gobierno multiplicó en los últimos días el anuncio de varias medidas sociales que responden a los reclamos de la oposición socialista, cuyos votos son claves para una eventual censura.

Estas medidas permiten "considerar una no censura", confirmó el jefe de los diputados socialistas, Boris Vallaud.