El veto talibán deja 2,4 millones de niñas afganas sin educación secundaria

Unos 2,4 millones de jóvenes afganas están privadas de educación secundaria desde el regreso de los talibanes al poder hace cinco años, estima la Unesco, que pidió este martes poner fin a las "discriminaciones" en el país.

En 2026, el número de niñas afectadas aumentó en 200.000 respecto a 2025. Y "si la prohibición persiste, cerca de cuatro millones de niñas podrían verse privadas de ella de aquí a 2030", afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en un nuevo informe.

"Estas restricciones hacen desaparecer dos décadas de avances en materia de acceso a la educación", afirma.

Cuando el primer régimen talibán cayó en 2001, a raíz de la ocupación estadounidense, el número de niñas escolarizadas en secundaria era muy limitado, pero alcanzó un millón dos décadas después, señala la Unesco.

"Las mujeres y las niñas afganas tienen derecho a aprender; es un derecho humano fundamental. Tienen derecho a trabajar. Deben disfrutar de libertad de movimiento (...) sin verse obligadas a estar acompañadas o vigiladas, ni sufrir prohibiciones dentro de sus comunidades", afirmó Hoda Jaberian, coordinadora de programas de educación en situaciones de emergencia, en una rueda de prensa.

"La Unesco condena una vez más las discriminaciones contra las mujeres y las niñas y pide el restablecimiento inmediato e incondicional de su derecho a la educación", añadió Jaberian, que instó "al mundo a no mirar hacia otro lado".

Estas discriminaciones se enmarcan en una crisis más amplia, que afecta a ambos géneros.

Según la Unesco, más de la mitad de los niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria están completamente fuera del sistema educativo y más del 90% de los niños de diez años no saben leer un texto sencillo.

Afganistán es el único país del mundo donde la educación secundaria y superior está estrictamente prohibida para niñas y mujeres, recuerda la organización.

La Unesco señala que la persistencia de estas prohibiciones pueden representar una pérdida acumulada estimada de ingresos de 9.600 millones de dólares de aquí a 2066 para un país que ya atraviesa una grave crisis económica.