El Tío Sam y Superman al servicio de las redadas contra inmigrantes

Desde el Tío Sam hasta Superman, el gobierno estadounidense está desplegando íconos patrióticos y una retórica cada vez más belicosa para reclutar agentes que apliquen en el terreno la ofensiva migratoria de Donald Trump.

Anuncios de empleo que prometen bonos de contratación de 50.000 dólares a los nuevos "oficiales de deportación" han inundado las redes sociales durante la última semana, acompañados de lemas patrioteros que declaran "¡Estados Unidos te necesita!".

Funcionarios de la Casa Blanca han compartido carteles inspirados en la Primera Guerra Mundial, incluyendo uno con el Tío Sam luciendo una gorra de béisbol del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que un ex actor de Superman ha prometido que "prestará juramento como agente del ICE lo antes posible".

"Muchos patriotas han dado un paso al frente, y estoy orgulloso de estar entre ellos", declaró a FOX News Dean Cain, quien interpretó al Hombre de Acero en la serie de televisión de los años 1990 "Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman".

El ICE, la agencia responsable de las recientes redadas de funcionarios enmascarados en granjas, fábricas y estacionamientos a lo largo de Estados Unidos hace todo lo posible para contratar nuevos agentes a un ritmo vertiginoso.

Con 75.000 millones de dólares en fondos adicionales, lo que la convierte en la agencia policial estadounidense con mayor financiación, incluso por delante del FBI, el ICE ha recibido el encargo de Trump de deportar a un millón de inmigrantes indocumentados al año.

Para lograrlo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se ha comprometido a contratar a 10.000 nuevos agentes, en un proceso que aumentaría las filas del ICE en un impresionante 50%.

El miércoles, Noem eliminó los límites de edad que impedían a los mayores de 40 años convertirse en agentes de deportación.

"Su país necesita que asuma el compromiso. Por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestra forma de vida. ¿Responderá al llamado?", se lee en una publicación en las redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional.

- "Todos a la obra" -

Los funcionarios del DHS afirman haber recibido 80.000 solicitudes desde que comenzó la campaña de reclutamiento hace menos de una semana.

Sin embargo, los críticos han señalado rápidamente evidencia de que la agresiva iniciativa podría no estar funcionando tan eficazmente como afirman las autoridades.

Decenas de funcionarios de FEMA, una agencia independiente que se encarga de la respuesta a emergencias y desastres, han sido reasignados al ICE y amenazados con perder sus empleos si no se trasladan, informó el Washington Post.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró a ese diario que la medida forma parte de "una estrategia de ponerse todos manos a la obra para reclutar a 10.000 nuevos agentes del ICE".

Un programa piloto del servicio migratorio que ofrecía a los agentes bonificaciones adicionales en efectivo por deportar personas rápidamente fue cancelado menos de cuatro horas después de su anuncio, cuando su existencia se filtró al New York Times.

Y algunas agencias locales del orden público que han cooperado con la ofensiva federal contra la inmigración se han quejado de que ahora están viendo cómo sus propios oficiales son despedidos.

"Que el ICE intente activamente usar nuestra colaboración para reclutar a nuestro personal está mal", declaró a la cadena CNN un portavoz de la oficina del sheriff de Florida.

- "Kriptonita" -

Quizás la respuesta más notoria y mordaz haya venido de "South Park", la popular sátira animada de televisión que se está convirtiendo en una piedra en el zapato para la administración Trump.

En un episodio reciente, al desafortunado consejero escolar, el Señor Mackey, le ofrecen un trabajo en el ICE tras una entrevista de siete segundos, le entregan inmediatamente un arma y lo envían a una redada en un concierto infantil.

"Si estás loco, o eres gordo y vago, no nos importa en absoluto", dice un anuncio de empleo ficticio del ICE.

"Recuerden, solo detengan a los morenos. Si es moreno, lo derriban", ordena el personaje de Noem durante una secuencia satírica ambientada durante una redada de inmigración en el cielo.

La campaña de reclutamiento ha sido aclamada, por el contrario, por medios conservadores.

Fox News celebró la noticia del alistamiento de Cain, el actor que interpreta a Superman, con el titular "Ilegales, conozcan a su kriptonita".

En la página de Facebook del canal, algunos comentarios de apoyo incluyeron: "Ese sí que es un Superman de verdad".

Varios otros señalaron que Superman, un querido héroe de cómics estrechamente vinculado al patriotismo estadounidense, es "literalmente un inmigrante extranjero".