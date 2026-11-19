El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth visita el miércoles Ecuador, fiel aliado de Washington en su guerra antidrogas, y hará una breve parada en Honduras, tras su paso por Colombia y Venezuela donde prometió "cazar" narcos.

El jefe del Pentágono viajó a la región luego de evitar una moción de censura en el Congreso por la guerra en Irán y por ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

En Ecuador la cita será a puerta cerrada, informó la cancillería ecuatoriana sin precisar qué autoridades asistirán al encuentro.

Tras pasar por Quito, el jefe del Pentágono hará una visita relámpago a Honduras, según la Casa Presidencial.

Se espera que llegue hacia media tarde y se reúna con el presidente Nasry Asfura en la base en Comayagua, 50 km al norte de Tegucigalpa.

Hegseth realiza su primera visita a Sudamérica, una región donde prometió dar cacería al narco.

Con el respaldo de Estados Unidos, el gobierno del presidente Daniel Noboa aplica una política de mano dura contra narcotraficantes que operan principalmente en zonas costeras.

La ofensiva contra las drogas en Ecuador ha incluido cuestionados bombardeos estadounidenses contra barcos pesqueros ecuatorianos acusados de abastecer de combustibles a lanchas del narco.

"En cada país, de acuerdo con las leyes de cada país, pero trabajando juntos, vamos a encontrar, vamos a cazar, vamos a matar y derrotar a los narcoterroristas", dijo Hegseth en Colombia.

En Venezuela lanzó el mismo mensaje contra grupos criminales a los que Washington considera "terroristas" y les advirtió que "se les acabó el tiempo".