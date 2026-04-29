El saldo de muertes por el choque de dos trenes en Indonesia sube a 16, todas mujeres

El saldo de muertes del choque de dos trenes a las afueras de la capital de Indonesia ascendió a 16, todas mujeres, después de que una pasajera herida falleciera en el hospital, informaron este miércoles las autoridades.

Un tren de larga distancia colisionó a última hora del lunes contra el último vagón, reservado exclusivamente para mujeres, de un ferrocarril de cercanías que estaba detenido cerca de la estación de Bekasi Timur de Yakarta.

El accidente desencadenó una operación de rescate de casi 12 horas en la que los equipos tuvieron que abrir a la fuerza los armazones destrozados.

El portavoz de la policía de Yakarta, Budi Hermanto, aseguró este miércoles a la AFP que una mujer de 25 años falleció por la mañana, lo que elevó el número de víctimas a 16.

Un total de 90 personas resultaron heridas en el incidente, de las que 44 fueron dadas de alta tras recibir tratamiento hospitalario, dijo.

La agencia nacional de búsqueda y rescate indicó que todas las víctimas eran mujeres.

El tren de cercanías se encontraba parado en un paso a nivel tras un incidente con un taxi, cuando el otro convoy chocó contra su parte trasera, informaron las autoridades.

Todas las fallecidas se encontraban en el tren de cercanías.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, informó a la prensa el miércoles que se abrió una investigación contra la empresa de taxis.

El presidente Prabowo Subianto atribuyó el fatal accidente a los cruces a nivel inseguros y ordenó mejoras en todo el país, incluidos puestos de vigilancia o pasos elevados.

Los accidentes de transporte son frecuentes en este país del sudeste asiático, un vasto archipiélago donde los autobuses, los trenes y los aviones carecen del mantenimiento necesario.