El rector de la UANL es reconocido como Embajador del Turismo en la clausura del Congreso Internacional

La clausura del 16° Congreso Internacional de Periodismo Turístico tuvo como protagonista al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López, quien fue distinguido con el nombramiento de Embajador del Turismo, en reconocimiento a su impulso a la academia, la cultura y la proyección internacional del estado.

Durante el acto de cierre, autoridades de la Organización Mundial de Periodismo Turístico destacaron el papel clave de la UANL como sede del congreso, subrayando su infraestructura, capacidad organizativa y compromiso con la formación de profesionales vinculados al turismo y la comunicación.

El reconocimiento al rector se otorgó por su labor en fortalecer el vínculo entre la educación superior y el desarrollo turístico, promoviendo espacios de intercambio académico y profesional que posicionan a Nuevo León en el mapa global del turismo de congresos y eventos.

En su mensaje, Guzmán López agradeció la distinción y reafirmó el compromiso de la universidad con la internacionalización, la innovación y el impulso a iniciativas que contribuyan al crecimiento del sector turístico. Asimismo, resaltó la importancia de generar sinergias entre instituciones educativas, organismos internacionales y la industria.

La ceremonia de clausura marcó el cierre de varias jornadas de conferencias, paneles y actividades que reunieron a especialistas de distintos países, consolidando al congreso como un espacio de reflexión sobre el presente y futuro del periodismo turístico.

Con este reconocimiento, la UANL reafirma su papel como actor estratégico en la promoción del turismo académico y profesional, proyectando a Monterrey como un destino clave para el desarrollo de encuentros internacionales.