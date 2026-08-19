El primer ministro británico anuncia medidas en favor de las personas sin hogar

El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, se comprometió a ofrecer un techo a todas las personas que duermen en la calle antes de Navidad, con fondos adicionales y nuevos poderes a los electos locales para abordar este problema.

Desde que asumió el cargo el 20 de julio, Burnham se comprometió a acabar con la situación de las personas que duermen en la calle, reiterando una promesa que ya había formulado, con resultados desiguales, cuando era alcalde del Gran Mánchester.

El programa presentado en la noche del martes contará con una partida de emergencia de 102 millones de libras (unos 138 millones de dólares), que se sumará a los 340 millones de libras (460 millones de dólares) ya anunciados, y será gestionado a escala local.

"Corresponderá a los responsables locales decidir qué tipo de ayuda es más necesaria en su comunidad", escribió el dirigente laborista en un artículo de opinión publicado en The Guardian.

El primer ministro también anunció una cumbre inédita este año sobre este problema, sin precisar fecha. El objetivo declarado es conseguir que "todo el mundo tenga un lugar seguro donde estar para Navidad".

El comunicado del gobierno precisa que en el invierno británico se crearán nuevos alojamientos y servicios de apoyo en Inglaterra, siguiendo el modelo del programa "Everyone In", puesto en marcha en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia de covid.

Aquel programa permitió alojar a miles de personas sin hogar en hoteles y centros de emergencia.

La oenegé Shelter calificó el anuncio de "punto de inflexión", aunque instó al gobierno a abordar el problema de la vivienda, recordando que unos 178.000 niños viven en alojamientos temporales.

Desde la oposición, los conservadores denunciaron un anuncio sin un plan de ejecución "ni detalles sobre la financiación".

Por su parte, el partido antiinmigración Reform UK calificó el compromiso del Gobierno de "poco concreto".

En toda Inglaterra, el número de personas que duerme en la calle alcanzó en 2025 un récord de 4.793, según cifras del gobierno.

El centro de estudios Institute for Public Policy Research (IPPR) prevé que esta cifra aumente un 25% de aquí a 2030.

En términos más generales, 382.000 personas no tenían una vivienda permanente en Inglaterra en 2025, según Shelter.