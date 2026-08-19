Huerto chiricano adaptado al trópico

Lo que comenzó como un hobby en casa terminó convirtiéndose en un proyecto de vida para Leticia Cortés, creadora de contenido y agricultora urbana conocida en redes sociales como El Huerto de Lety. Desde Terronal en David, Chiriquí, Cortés contó que su pasión por sembrar viene de su padre, un agricultor que falleció cuando ella era joven.

Aunque durante más de una década cultivó ocasionalmente en casa, el proyecto tomó fuerza en 2019, cuando abrió su cuenta @elhuertodelety para compartir sus cultivos. Durante la pandemia, su comunidad creció rápidamente y hoy se acerca a los 140 mil seguidores.

Cortés explicó que todo este tiempo ha experimentado con productos como albahaca, berenjena, pepino, lechuga, fresas, uvas, brócoli y coliflor. Además, detalló que ha trabajado con más de mil variedades climatizadas. “Soy totalmente empírica, nunca estudié agricultura ni agronomía, me dedico a bienes raíces”, señaló.

La creadora destacó que una de las claves de su trabajo ha sido adaptar las técnicas de cultivo a las condiciones tropicales. “Adapté el siembro al clima caliente, al clima tropical muy caliente que tenemos aquí, y lo hice posible”, explicó.

“Mi conocimiento también me ha llevado a varias partes del país. acompañando a personas que cultivan en Ciudad de Panamá, La Chorrera, Darién, Colón y Las Tablas, quienes comparten sus cosechas y experiencias conmigo”, resaltó Cortés.

Actualmente, El Huerto de Lety ofrece semillas y plantones climatizados, con envíos a nivel nacional. Su huerto en Terronal está abierto al público de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Además, ofrece clases gratuitas de agricultura a través de videos en su canal de YouTube.

Para Cortés, el propósito de este emprendimiento va más allá de enseñar a sembrar. Ella enfatizó que busca demostrar que cultivar en casa sí es posible en el clima panameño y que la agricultura también puede convertirse en una herramienta de bienestar y conexión con la tierra.