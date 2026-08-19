Deportes

Panamá conquista ocho medallas en Bádminton

Panamá conquista ocho medallas en Bádminton
Cop | Kelly Yau y Frank Barrios.
Redacción
19 de agosto de 2026

ML | La Unión Panameña de Bádminton firmó una jornada histórica tras cosechar ocho medallas en dos competencias internacionales simultáneas.

En el II Bolivia International Future Series, la delegación panameña conquistó dos medallas de bronce en las modalidades de dobles mixto e individual femenino. Por su parte, en el V Iberoamericano de Bádminton, los atletas canaleros destacaron con dos preseas de plata en dobles masculino y femenino, sumadas a tres de bronce en dobles mixto e individuales.

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