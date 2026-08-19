Lluvias afectan la producción de plátano, cacao, maíz y hortalizas

Las lluvias de los últimos días han causado afectaciones directas en cultivos de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, donde las inundaciones y la saturación de suelos ya provocan pérdidas en el campo.

Los rubros más golpeados son plátano, cacao, maíz, arroz, papaya, maracuyá, cebolla, papa, lechuga y apio. Productores advierten que la baja en la producción podría reducir la oferta en los mercados y elevar el costo de varios alimentos.

En Bocas del Toro, la presidenta de la Asociación de Mujeres Organizadas Activas (AMASEA), María Pimentel, indicó que la provincia acumula cerca de mes y medio con exceso de lluvias. “Está lloviendo demasiado, hay mucha saturación de agua. Ahorita mismo nos urge en muchas áreas de nuestra provincia dragados”, manifestó.

Pimentel detalló que el plátano fue el primero en afectarse, seguido del cacao, maíz, papaya, maracuyá, arroz y cebolla. “Las plantas se van poniendo amarillentas y van muriendo. Tenemos que volver a sembrar y estamos hablando de un año más de espera y pérdidas”, explicó.

La dirigente agregó que el impacto también se verá en los precios: “El costo de los rubros aumenta y aparte tenemos el combustible, fertilizante y todos los insumos, tanto nematicidas como herbicidas y abonos, más caros”.

Pimentel solicitó apoyo urgente del Gobierno. “Una vez pasen estos eventos, será necesario aplicar productos para controlar los nematodos que afectan las raíces de las plantas, además de utilizar abonos que contribuyan a recuperar y fortalecer los cultivos, lo que representa mayores costos para el sector”.

En Chiriquí, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), señaló que aunque hasta ahora no hay grandes inundaciones, el exceso de agua ya genera estrés en las plantas. “El exceso de lluvia puede provocar estrés en las plantas y reducir la producción, principalmente de hortalizas. Las primeras que se escasean son la lechuga, el brócoli, la coliflor y el apio”, dijo. Advirtió que “en caso de seguir las lluvias, dentro de 15 días podríamos ver en el mercado costos elevados en algunos rubros”.

En Veraguas, el productor Eusebio Camargo reportó deterioro en sus cultivos. “Las lluvias nos están afectando bastante, porque los cultivos se están deteriorando y podemos tener pérdidas en la producción de algunos rubros como plátano, maíz, arroz y papaya”, señaló. “Pedimos con urgencia el apoyo del Gobierno con asistencia técnica y medidas que nos permitan recuperarnos de estas afectaciones”, manifestó.